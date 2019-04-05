В Таджикистане пройдет очередная Неделя Франкофонии: она стартует с 8 апреля и продлится до 14 апреля. Мероприятие проводит культурный центр «Бактрия» при поддержке посольства Франции в Таджикистане.

Целью этой Недели является межкультурный обмен, обмен информацией, сближение и взаимообогащение французской и таджикских культур.

Неделя французского языка и Франкофонии была создана в 1995 году по инициативе Министерства культуры и коммуникации Франции.

Она проходит каждый год в районе 20 марта, Международного дня Франкофонии. В течение этой Недели организуются различные мероприятия во Франции и во всех франкоговорящих странах: Конкурсы среди студентов на знание французского языка, театральные постановки по произведениям французских авторов, концерты, выступления студентов, изучающих французский язык и т.п.

Эти события позволяют широкой публике чествовать французский язык, который является связующим звеном в общем культурном пространстве для всех франкофонов и влюбленных во французский язык.

В Душанбе мероприятия пройдут как в Культурном Центре «Бактрия», так и в символических местах культурной жизни города.

Как всегда, программа Недели Франкофонии будет разнообразной: спектакли, конкурсы, показы фильмов стран Франкофонии, концерт и т. п.

В этом году в Душанбе приглашен режиссер из Франции, который подготовит спектакль вместе со студентами, изучающими французский язык. Затем он даст мастер классы молодым актерам.

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