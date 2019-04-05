Гражданин Афганистана Аминуллах Бисмиллохзода хранил в своей съемной квартире в центре Душанбе порядка 49 кг опия и гашиша, сообщает пресс-центр антинаркотического ведомства Таджикистана.
Он доставил наркотики из Афганистана в Таджикистан с целью их реализации. Принимаются меры для установления личности и задержания поддельников арестованного гражданина Афганистана, отмечается в сообщении АКН.
В отношении задержанного следственным отделом Агентства по контролю за наркотиками при президента Таджикистана возбужден уголовное дело по статье 200.ч. 4 (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) УК республики, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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