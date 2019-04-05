В выставочной галерее Союза художников Таджикистана сегодня состоится открытие персональной выставки семейной пары художников Саодат Бороной и Мехриддина Абдусаида под названием «Источник вдохновения».
Оба художника окончили в 2010 году Республиканский художественный колледж имени Олимова, а в 2014 – Государственный институт изобразительного искусства и дизайна. Саодат – участница нескольких тематических выставок, посвященных женскому искусству, а работы Мехриддина участвовали на выставках в Катаре и Кувейте.
На персональной выставке «Источник вдохновения», которая приурочена к Году развития села, туризма и народных ремесел, будут участвовать представители иностранных посольств и международных организаций, известные деятели культуры и искусства республики, студенты художественных учебных заведений и представители СМИ.
Организаторы приглашают всех желающих, которые небезразличны к изобразительному искусству, посетить это мероприятие, которое состоится 5 апреля, в 17 часов в выставочном зале Союза художников Таджикистана (по проспекту Рудаки, 89, напротив «Зиннат»).
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