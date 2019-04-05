Мэрия города Душанбе запретила движение маршруток, курсирующих под номером 10 между Таджикским институтом физической культуры и микрорайоном Пахтакор и 67, соединяющим микрорайон Маърифати с улицей Гагарина.

По этим маршрутам с 10 апреля будут курсировать исключительно автобусы марки «AKIA», сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что данное решение принято для устранения пробок, снижения потока движения транспорта на данном направлении.

В Душанбе первым от маршруток столичные власти освободили центральный городской проспект Рудаки.

Затем маршрутки были сняты и с некоторых других городских улиц, в том числе с улицы Негмата Карабаева.

По данным мэрии столицы, в Душанбе на сегодняшний день курсируют более 2900 единиц пассажирского транспорта, около 80% из них являются частными.

На балансе коммунальных предприятий города находятся 560 транспортных средств, которые обслуживают пассажиров столицы.

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