На этой неделе мы ржали, вот да, прямо так, а не просто смеялись. Простите, но, в том числе, и над вами – наши любимые читатели. А дело было так...
В честь 1 апреля – дня смеха мы подготовили несколько шуточных новостей. О том, что в Душанбе стоячие пассажиры освобождаются от платы за проезд в общественном транспорте; о том, что Бурак Озчивит лично проведет в Душанбе кастинг к своему фильму; рассказали, что в Таджикистане появится собственная социальная сеть - «BEGbook».
Первая и третья вызвала просто сумасшедший резонанс.
В транспорт, например, поверили сами водители, последующие дни в столице очень многие маршрутки отказывались брать «лишних» пассажиров (от них же денег не получить…). Вот так одной новостью и без затрат мы смогли решить проблему общественного транспорта. Мэрия, обращайтесь, у нас еще куча идей!
Ну и чтобы вам не было обидно, что мы вас так развели, знайте, что, например, в приезд Озчивита поверили и сотрудницы «АП» и даже сняли приветственное видео в ФБ по этому поводу))). После им тоже было обидно :)
Абоненты стали пользоваться дешевой связью, а должны - дорогой, иначе бюджет не добирает по налогам. Нас такая постановка несколько удивляет (да что уж там - бесят прямо). А вас?
На этой неделе скончалась всенародно любимая Мушаррафа Касымова. Здесь большой материал об этой великой артистке.
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Рассказываем, кто и сколько инвестировал в Таджикистан в 2018 году. Ну и сколько еще попросим.
Собрали для вас фотографии автобусов, которые колесили по улицам Душанбе с 1929 года.
А это история про троллейбусы. Мы устроили тест-драйв нашего общественного транспорта и выяснили, что круче рогатых никакого нет :) По крайней мере, в нашем видео, по крайней мере, в тот день, в то время и на том маршруте.
Спустя 30 лет в Самарканде будут сниматься сразу два узбекско-таджикских фильма. Один из них будет снят по легенде о сорока девушках. Вот тут подробно рассказывает режиссер
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Хорошего видео много не бывает. Смотрите - как узбекские мастерицы вышили самое большое в мире сюзане. Это круто!
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А еще мы уже готовим сиёхалаф. Но сначала мы поднялись в горы, чтобы показать вам кто и как собирает горный лук.
И напоследок дарим вам вот такую красоту, Душанбе в эти дни выглядит просто потрясающе - все клумбы города украсили тюльпаны разных разновидностей и расцветок. Наслаждайтесь! И хороших всем выходных!
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