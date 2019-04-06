На этой неделе мы ржали, вот да, прямо так, а не просто смеялись. Простите, но, в том числе, и над вами – наши любимые читатели. А дело было так...

В честь 1 апреля – дня смеха мы подготовили несколько шуточных новостей. О том, что в Душанбе стоячие пассажиры освобождаются от платы за проезд в общественном транспорте; о том, что Бурак Озчивит лично проведет в Душанбе кастинг к своему фильму; рассказали, что в Таджикистане появится собственная социальная сеть - «BEGbook».

Бурак Озчивит Ok.ru

Первая и третья вызвала просто сумасшедший резонанс.

В транспорт, например, поверили сами водители, последующие дни в столице очень многие маршрутки отказывались брать «лишних» пассажиров (от них же денег не получить…). Вот так одной новостью и без затрат мы смогли решить проблему общественного транспорта. Мэрия, обращайтесь, у нас еще куча идей!

Ну и чтобы вам не было обидно, что мы вас так развели, знайте, что, например, в приезд Озчивита поверили и сотрудницы «АП» и даже сняли приветственное видео в ФБ по этому поводу))). После им тоже было обидно :)

Абоненты стали пользоваться дешевой связью, а должны - дорогой, иначе бюджет не добирает по налогам. Нас такая постановка несколько удивляет (да что уж там - бесят прямо). А вас?

На этой неделе скончалась всенародно любимая Мушаррафа Касымова. Здесь большой материал об этой великой артистке.

Как правильно вести родственный бизнес в Таджикистане? Эти истории помогут вам это понять.

Запуск второго агрегата Рогуна решели перенести. С чем это связано, не известно, официально ситуацию никто не комментирует - гадайте сами.

Рассказываем, кто и сколько инвестировал в Таджикистан в 2018 году. Ну и сколько еще попросим.

Собрали для вас фотографии автобусов, которые колесили по улицам Душанбе с 1929 года.

Первый автобус на улицах нашего города

А это история про троллейбусы. Мы устроили тест-драйв нашего общественного транспорта и выяснили, что круче рогатых никакого нет :) По крайней мере, в нашем видео, по крайней мере, в тот день, в то время и на том маршруте.

Спустя 30 лет в Самарканде будут сниматься сразу два узбекско-таджикских фильма. Один из них будет снят по легенде о сорока девушках. Вот тут подробно рассказывает режиссер

Речь вот об этих девушках. Фото с сайта pikabu.ru

А это тоже про кино, но уже детское, точнее сделанное детскими руками. Наша история в проекте «Салом соседи» о первой в стране экспериментальной школе.

Хусейн Чиллаев - таджикский художник-аниматор, который не только раскрашивает сказки, но и пишет свои.

Хорошего видео много не бывает. Смотрите - как узбекские мастерицы вышили самое большое в мире сюзане. Это круто!

Хусейн Чиллаев - таджикский художник-аниматор, который не только раскрашивает сказки, но и пишет свои.

Сезон кислячки объявляем открытым! А вы вот знаете, кто ее в город привозит, и почему, например, розовая - зараза такая дорогая? Рассказываем.

А еще мы уже готовим сиёхалаф. Но сначала мы поднялись в горы, чтобы показать вам кто и как собирает горный лук.

И напоследок дарим вам вот такую красоту, Душанбе в эти дни выглядит просто потрясающе - все клумбы города украсили тюльпаны разных разновидностей и расцветок. Наслаждайтесь! И хороших всем выходных!