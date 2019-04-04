В Екатеринбурге скончался мужчина, которого планировали депортировать из России. 47-летний житель Таджикистана почувствовал себя плохо во время ожидания рейса в аэропорту Кольцово, пишут Новости Екатеринбурга.​​​

«Сегодня ночью пассажиру, ожидающему свой рейс, стало плохо. Судебные приставы незамедлительно вызвали сотрудников медслужбы Кольцово и бригаду скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в одну из городских больниц», - сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Уточняется, что мужчина умер по дороге в больницу. Предварительный диагноз — инфаркт.

В пресс-службе судебных приставов E1.RU сообщили, что мужчину депортировали по решению суда. Гражданину Таджикистана стало плохо в тот момент, когда его передавали пограничникам.

"Мужчине, подвергнутому по решению суда процедуре принудительного выдворения за пределы РФ, ожидающему рейса, стало плохо. В машине скорой помощи при транспортировке в больницу мужчина скончался", — сказали в пресс-службе областных приставов.

Там уточнили, что решение о выдворении гражданина Таджикистана вступило в законную силу 2 апреля.

Данных о личности погибшего не сообщается.

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