Таджикские студенты могут получить образование в ведущих вузах КНР в области металлургии. Часть расходов ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» берет на себя.

Решение о проведение конкурса для будущих молодых специалистов было принято в ответ на призыв Лидера Нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона о поддержке таджикской молодежи. Свое предложение президент высказал на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Металлургического завода 16 ноября 2017 года.

Конкурс по отбору и отправке таджикской молодежи в Китай на учебу Таджикско-Китайская горнопромышленная компания проводит совместном с известными китайскими вузами в области металлургии - Куньминским технологическим университетом, Ланджоуским университетом, Университетом Си Бей, Университетом науки и техники Чанша, Китайским нефтяным университетом. В 2019 году планируется направить 30 студентов и магистрантов на учебу и на стажировку для изучения китайского языка.

ООО «Таджикско-Китайская горнопромышленная компания» после подписания контракта с прошедшим конкурс предоставит различные стипендии на обучение, включая разовую визовую поддержку, помощь учебными материалами, оплату медицинского обследования и сдачи международных экзаменов HSK4, 5 и 6 в Китае. Также предусмотрена разовая оплата авиабилетов (туда и обратно) и единовременная финансовая помощь в размере 1000 юаней.

Основные требования к конкурсантам:

Заявитель должен быть гражданином Таджикистана, быть здоровым (без инфекционных заболеваний и беременности); не иметь судимости, иметь желание посвятить себя делу строительства и развитии металлургии в РТ. На момент начала обучения в сентябре 2019 года заявителю должно быть полных 18 лет.

Для поступления и получения степени бакалавра иметь аттестат об окончании средней школы с отличием, быть не старше 25 лет.

На степень магистра заявитель должен иметь степень бакалавра или специалиста. Предельный возраст - 35 лет.

Предельный возраст заявителя на годичную стажировку по китайскому языку - 45 лет.

Все заявители должны иметь международный сертификат по китайскому языку не ниже 3-его уровня HSK. Заявители должны заключить договор об обучении с Таджикско-Китайской горнопромышленной компанией.

Сроки обучения: Бакалавр 1+4 года, первый год - обучение китайскому языку, при достижении требований можно начать четырёхлетнее обучение по данной специальности;

- Магистр: 3 года;

- Годичная стажировка по китайскому языку: 11 месяцев.

Всем заинтересованным лицам для правильного оформления заявки необходимо связаться с представителем Компании по телефону +992 928008146.

Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года по электронной почте: [email protected]