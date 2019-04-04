Хуршед и Малика после допроса в МВД.

Уголовное дело Хуршеда Азизова, жестоко избившего девушку в центре Душанбе, будет передано в суд на следующей неделе.

«Расследование уголовного дела в отношении Хуршеда Азизова завершено и будет передано в суд», - сообщили «АП» в УМВД по городу Душанбе.

По словам источника, он обвиняется по статье 237 ч. 2 УК РТ (хулиганство), и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Видео с избиением девушки появилось в Facebook вечером 1 марта и вызвало шквал негатива. На видео видно, как в центре города парень вытаскивает девушку из багажника машины. Он тянет ее за волосы и пересаживает в салон авто. После этого, девушку, которая плакала и кричала, парень продолжает жестоко бить руками и ногами.

Позже милиция Душанбе сообщила, что задержала 23-летнего жителя столицы Хуршеда Азизова, а избитая девушка - Малика Сохибназарова отказалась написать заявление об избиении.

Как сообщили в УМВД, Хуршед Азизов избил Малику Сохибназарову примерно в 6 утра 1 марта вблизи ресторана «Галакси» (ул. С.Носири).

Она готова пойти в тюрьму вместе с ним

О том, что не имеет претензий к Хуршеду Азизову, Малика заявила в интервью Радио Озоди.

Она рассказала, что в тот день у ее возлюбленного Хуршеда был день рождения, который он отмечал в одном из клубов Душанбе со своими друзьями. Девушка вышла из дома на прогулку с подругой в 5 утра, а потом, вызвав такси, поехала к своему молодому человеку, предварительно позвонив ему с телефона водителя такси.

По словам девушки, именинника это сильно разозлило, а когда он увидел свою девушку ранним утром, то вообще вышел из себя.

«Он засунул меня в багажник. Потом вытащил из него. У меня ничего не болит! Не знаю, почему я кричала. Не знаю, почему все говорят, что его друзья не помогали. Они правильно не помогали. Мы завтра с ним помиримся, а они будут для него плохими. Я его люблю, и писать на него ничего не буду», – сообщила тогда Малика.

Она также заявила, что если Хуршеда не отпустят, то она сядет вместе с ним.

Таксист и хороший сосед

Видео и новость о задержании Хуршеда Азизова бурно обсуждали в таджикском сегменте социальных сетей. Пользователи призывали к справедливому расследованию и наказанию молодого человека, позволившего себе поднять руку на женщину.

Но после появления фотографии парочки, сделанной на допросе в МВД, где Малика с улыбкой на лице стоит около Хуршеда и её заявления об отказе писать на него жалобу, шквал критики обрушился и на потерпевшую.

Тем временем, мы побывали в квартире главного “героя” и поговорили с его родными и соседями. Родные сообщили, что молодые люди хотели сыграть свадьбу этим летом, но произошла эта беда.

«Все родные знали, что Хуршед и Малика любят друг друга и летом планировали сыграть свадьбу, но произошла эта беда. Он будет отвечать за свой поступок перед законом", - сообщила тетя Хуршеда.

Она также сообщила, Хуршед раньше работал таксистом в одной из служб такси города, но недавно бросил работу.

Хуршед Азизов фото пресс-службы УМВД по Душанбе

«Он никогда не был агрессивным. Так получилось, что он избил свою девушку. Может, было какое-то недопонимание между ними», - отметила женщина.

Нам удалось поговорить с соседями Хуршеда. Они тоже говорили о том, он был спокойным человеком, и они никогда не слышали, чтобы он с кем-то дрался.

«Он был хорошим человеком, всегда помогал соседям. Он всегда относил, например, мои сумки до квартиры, когда я возвращалась с базара или магазина. Я никогда не видела, чтобы он ругался с соседями», - сообщила «АП» пожилая соседка.

Соседи нам рассказали, что «родители Хуршеда очень хорошие и образованные люди, а он когда-то сам учился в университете».

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