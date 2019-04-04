Вывоз двух охотничьих соколов двумя арабскими туристами на самолёте авиакомпании FlyDubai, следовавшим из Душанбе в Дубай на прошлой неделе может быть контрабандой. В Комитете охраны окружающей среды Таджикистана заверили, что никаких разрешений на вывоз этих птиц из страны они не выдавали.

Видеоролик о хождении в салоне самолета двух граждан Объединенных Арабских Эмиратов с соколами в руках посмотрели в интернете более 2,2 млн посетителей. Ролик был размещен в Твитере на страничке The Tajikistahn Dahn.

Вывоз под запретом

Птицы семейства соколиных и ястребиных входят в Красную книгу Таджикистана и охраняются законом.

Председатель Союза охраны природы и биоразнообразия Таджикистана Нурали Рахимов, сообщив об этом "АП", отметил, что ранее птицы из Красной книги не охранялись должным образом, и расцветала контрабанда охотничьих птиц из Таджикистана в богатые арабские страны.

«Хищные охотничьи птицы – орлы, соколы, ястребы и другие являются редкими, для их охраны правительство Таджикистана и общественные организации принимают соответствующие меры. Мы не зря объявили птицей 2019 года рыжеголового сапсана. Птицы из семейства соколиных (шахин, сапсан, кобчик, пустельга, кречет) и ястребиных (разновидности собственно ястреба, а также туркестанский тювик, перепелятник) давно находятся под угрозой исчезновения», - сказал он.

По словам Рахимова, за последние 10 лет, в силу ужесточения контроля над природоохранным законодательством, количество незаконного вывоза из Таджикистана редких птиц и животных сильно уменьшилось.

Источник в Комитете охраны окружающей среды Таджикистана сообщил, что для вывоза птиц и животных из республики нужно разрешение этого ведомства.

Если виды птиц и животных занесены в Красную книгу, то нужно решение правительства, которое выделяет специальную квоту.

«Однако, за последние 5-6 лет не было никаких разрешений на вывоз редких животных и птиц, - сказали в Комитете охраны окружающей среды РТ. – Мы давали разрешения на разведение и размножение этих птиц, но не на их экспорт».

Отвечает авиакомпания

В пресс-службе Душанбинского аэропорта отметили, что за багаж пассажиров отвечает авиакомпания.

Пассажир, перевозящий животных самолетом, договаривается с руководством авиакомпании, ее руководство требует необходимые документы у пассажира и принимает решение, стоит ли перевозить живой груз на борту самолёта или нет, отметили в аэропорту.

Между тем, согласно статистике Таможенной службы Таджикистана, за первые 2 месяца не было экспорта живых животных из республики, а импорт в денежном выражении составил более 160 тыс. долларов США.

В 2017 году таможенными органами ОАЭ была задержана группа контрабандистов, которая пыталась привезти в эту страну 27 птиц из семейства соколиных из Таджикистана с рейсом Душанбе-Дубай авиакомпании FlyDubai. Потом выяснилось, что сами таможенники Таджикистана помогли отправить птиц в Эмираты, оформив их как «специальный груз».

Как сообщает портал Reddit, на борту арабских авиалиний часто можно заметить пассажиров с соколами в руках. Птиц пропускают в салоны при наличии необходимых документов, уточняет портал Gizmodo со ссылкой на представителя FlyDubai. Согласно правилам авиакомпании соколов должны сажать на специальную ткань, чтобы они не могли повредить обивку салона. Также существует лимит – одновременно на борту могут находиться не более шести хищных птиц. Представители Flydubai заявили, что салоны бизнес-классов часто резервируют под перевозку соколов.

Отметим, что соколинная охота является весьма популярным развлечением среди арабской элиты. Богатые арабские шейхи не жалеют деньги на приобретение охотничьих птиц деньги. Поэтому контрабандный бизнес беркутов, соколов, ястребов процветает во всех странах, куда обращают свои взоры арабские богачи-любители охоты. По имеющимся сведениям, цена одной охотничьей птицы в арабских странах достигает до 50 тысяч долларов США, а породистые птицы могут стоить до 500 тыс. долларов США.