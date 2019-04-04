Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров завтра, 5 апреля, отправится в Катар.
Об этом сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Мухаммадато Султонов.
По его словам, в рамках пребывания в Дохе запланированы встречи Зухурова с высшим руководством Катара, в ходе которых будут обсуждены вопросы развития межпарламентских связей двух государств.
Отдельной темой на встречах Шукурджона Зухурова с руководством Катара будет привлечение инвестиций в экономику Таджикистана, а также трудоустройство таджикских трудовых мигрантов в этой стране.
В работе 40-й ассамблеи Межпарламентского союза ожидается участие более двух тысяч законодателей и 80 глав парламентов из более 160 стран.
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