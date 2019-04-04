Поставки тепла в дома жителей столицы Таджикистана в этом году приостановлены с некоторыми опозданиями. Причины позднего отключения отопления связывают с необходимостью выработки теплоэлектростанциями электроэнергии.

Накануне, 3 апреля, отопительный сезон в Душанбе полностью завершен, сообщили «АП» в Душанбинском предприятии теплосетей.

Подача тепла в дома, находящиеся на западной и восточной части столицы, была приостановлена двое суток назад – с 1 апреля. Работа ТЭЦ «Душанбе-2», от которой получают тепло дома в центральной части города, тогда еще не была приостановлена из-за необходимости выработки электроэнергии.

Отопительный сезон в Душанбе обычно длится до середины марта в связи с наступлением теплой погоды. Осенью прошлого года подача тепла в дома началась раньше обычного - в начале последней декады октября - из-за раннего похолодания. Таким образом, последний отопительный сезон продлился почти полгода.

Город отапливается двумя теплоэлектростанциями – Душанбинский ТЭЦ и введенной в 2016 году в эксплуатацию ТЭЦ «Душанбе-2», которая наряду с выработкой тепла производить также до 9 млн киловатт/часов электроэнергии ежесуточно.

Отоплением в Душанбе обеспечиваются около 2 тысяч жилых домов и других объектов.

Горожане получают тепловую энергию у ДПТС, которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

В настоящее время население платит ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,03 сомони в месяц.

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