В этом году свой юбилей отметил Заслуженный деятель науки и техники Таджикистана, доктор биологических наук, профессор Намоз Бердиев.

Научная деятельность и благотворительность, честность и профессиональное отношение к любому делу – этих принципов известный учёный придерживается всю свою жизнь.

Намоз Бердиев родился 23 января 1939 года в кишлаке Митан Иштиханского района Самаркандской области, в семье колхозника.

Его детство совпало с тяжелыми военными годами. Юный Намоз рано лишился отцовской ласки. Мальчику не было и года, когда главу семьи забрали в армию. Скоро на Советский союз напали немецкие войска. Отца Намоза тут же переправили на фронт, где он пал смертью храбрых на полях сражений.

Вся забота о семье легла на хрупкие плечи матери. С ранних лет маленькому Намозу пришлось испытать все тяготы суровой жизни 40-х годов – и голод, и холод…

Несмотря на все трудности, Намоз прилежно учился в школе, а в свободное время помогал матери, работая на поле.

После окончания средней школы он поступил в Самаркандский сельскохозяйственный институт, на ветеринарный факультет. В 1959 году за отличную учёбу студент-третьекурсник Бердиев был награждён Почётной грамотой Верховного Совета Узбекской ССР, в качестве поощрения ему вручили месячную путевку в Москву, на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ).

Кангурт: Школа жизни

Успешно завершив учебу в институте, в 1962 году Бердиев был направлен на работу в Таджикистан, в совхоз «Кангурт» Советского (ныне Темурмаликского) района, в качестве главного ветеринарного врача. Республика в то время испытывала трудности в кадрах. Особенно это касалось ветеринарии, и специалистов в этой области в Таджикистане не готовили.

Молодого ветеринара жители Кангурта встретили очень тепло, помогли обустроиться.

Намоз, тронутый этой заботой незнакомых ему людей, ответил им самоотверженным трудом на протяжении двух лет. С благодарностью Н.Бердиев вспоминает тех, кто был рядом с ним в этот период – Л.Кармышева, А.Аджикова, С.Кувватова, О.Салимова, Бобои Каххора и многих других.

Его главными качествами в годы работы в районе, да и в дальнейшей деятельности, были пытливый ум, честность, способность помочь каждому, кто к нему обращался.

«Два года работы в Кангурте были хорошей школой для меня, - вспоминает Намоз Бердиев. - Я до сих пор с трепетом вспоминаю то время».

Путь в науку

Получив необходимый практический опыт, Н.Бердиев решил заняться научной работой. Стал аспирантом при НИИ ветеринарии Министерства сельского хозяйства, успешно защитил кандидатскую диссертацию, и затем работал младшим, позже-старшим научным сотрудником института.

В 1969 году Намоз Бердиев был избран по конкурсу на должность старшего сотрудника, а в 1976 – был назначен заведующим ЦНИЛ Таджикского мединститута.

В 1982 году ему была присвоена учёная степень доктора биологических наук, а в 1990 – звание профессора кафедры биологии. Намоз Бердиевич долгие годы работал заведующим кафедрой биологии с основами генетики, одновременно – председателем профкома сотрудников ТГМУ и затем – проректором по международным отношениям ТГМУ.

Учёный не мыслит свои успехи в науке без опытных профессионалов-наставников, таких как Роман Пушкарёв, Александр Браун, Григорий Медник, Рашид Мустакимов, Минходж Гулямов, Юсуф Исхаки и других. За период работы в Университете им были опубликованы более 250 научных работ, имеются 8 изобретений и 25 рацпредложений.

Под руководством Н.Бердиева были подготовлены 12 кандидатов наук и 2 доктора науки, выпущено 7 учебников и учебных пособий, 4 монографии.

Профессор Н.Бердиев был членом пяти диссертационных советов.

По линии научных связей Намоз Бердиев посетил многие страны Азии, Европы, Америки, переняв оттуда передовые идеи и навыки, которые использовал в своей научной и педагогической деятельности.

Огоньки в горах

За годы своей деятельности Намоз Бердиев показал себя умелым организатором. Он более 20 лет был начальником высокогорной экспедиции, приложил много усилий для укрепления и расширения её материальной оснащённости.

Пожалуй, самым ярким примером его организаторских способностей, профессионализма является проведение всесоюзного «Лагеря мира» на Анзобском перевале в августе 1989 года, на высоте 3 тысячи 370 метров. Программа «Лагеря мира», имела благородную цель – приобщить к движению борцов за мир как можно больше людей.

Намоз Бердиев (крайний слева) вместе с участниками Лагеря мира на перевале Анзоб. Фото из личного архива

Намоз Бердиев вложил душу в порученное дело и вместе с коллегами создал прекрасный лагерь на пустом месте.

«Задача была непростой. Ведь подобной практики в Советском Союзе еще не было. В ходе подготовки к столь важному мероприятию мы проделали огромную работу - провели электричество, протянув несколько сот метров кабеля от высоковольтной лаборатории на перевале. Пришлось самим доставать палатки из войсковой части, ставить и укреплять их, провели массу других работ», - вспоминает Бердиев.

В «Лагере мира» медработники из Москвы, Риги, Киева, Ташкента и других городов страны проводили конференции, обсуждали важные проблемы экологии, здоровья, мира. По вечерам лагерь был залит светом, звучала музыка. Сюда приезжали известные поэты, артисты, в том числе Мумин Каноат, Юсуф Исхаки, Джурабек Муродов и другие известные личности.

Идея проведения «Лагеря мира» так понравилась гостям, что было решено сделать её традиционной, с проведением лагеря и в других республиках Советского союза.

Принципы жизни

На протяжении всей жизни Намоз Бердиевич старался придерживаться своих жизненных позиций – относится к своим обязанностям со всей серьёзностью, быть честным к окружающим, всегда готовым протянуть руку помощи нуждающимся.

В середине 80-х годов, будучи председателем профкома Мединститута, он одним из первых выступил с критикой формы проведения социалистических соревнований в вузах страны, в том числе и Таджикистане. Его статья «Учёный и бухгалтер», изданная в республиканской газете, вызвала широкий резонанс среди ученых, преподавателей и студентов вузов страны. В частности, мысли ученого о том, что в соцсоревнованиях среди вузов сравниваются показатели кафедр, совершенно различных по профилю, получили поддержку среди коллег. Как следствие, вскоре вузы республики отказались от проведения подобных соцсоревнований.

Профессору Намозу Бердиеву принадлежит ещё одно важное начинание в республике. В 1987 году он один из первых организовал в вузе «День памяти». В этот день коллектив института вспомнил тех, кто трудился в стенах учебного заведения, ветеранов труда и войны, организовал с ними встречу. Также в этот день почтили память ушедших из жизни сотрудников вуза – А.Крауса, К.Таджиева, З.Ходжаева, А.Смирнова, С.Рахимова, А. Шуринкова.

Эта традиция вскоре была поддержана и другими вузами, государственными и общественными организациями и сохранилась до наших дней.

Творить добро

Не забывает Намоз Бердиевич и о таком важном человеческом качестве, как благотворительность.

Хорошо помня поддержку жителей Кангурта в первые годы своей трудовой деятельности, а также своё нелегкое детство, профессор Н.Бердиев в течение пяти лет выделял стипендии одарённым ученикам школ Кангурта. Он также регулярно оказывал поддержку пенсионерам, инвалидам, участникам войны района.

Учитывая заслуги Намоза Бердиева в жизни жителей Кангурта, к его 60-летию Холназар Одинаев, тогда руководивший районом, озвучил решение Хукумата о присвоении ему «Почётного гражданина Кангурта».

Воодушевлённый таким отношением жителей района к себе, Намоз Бердиевич продолжил свою благотворительную деятельность.

Летом 2000 года он открыл летнюю «Школу профессора Н.Бердиева» в Душанбе, в которой 27 детей из бедных семей, сироты школы-интерната Кангурта целый месяц занимались и отдыхали.

- Многие из этих детей никогда не были в столице. Мы показали им другую жизнь, рассказали, какие у ребят будут возможности, если они будут прилежно учиться. Спустя годы многие из этих ребят нашли свой путь в жизни – стали врачами, инженерами, юристами, педагогами. И даже сейчас многие из них помнят меня, навещают или звонят, выражают благодарность. Это конечно очень приятно.

«Моя семья – моя опора»

Отдавая большую часть своего времени науке, общественной деятельности, Намоз Бердиевич не забывал и о семье. Вместе с супругой – педагогом Мунавварой Бердиевой, Намоз Бердиев воспитал и вырастил семерых детей.

«Моя семья – моя опора! Все эти годы мы прожили в любви и согласии, стремились воспитать в своих детях, прежде всего, порядочность, честность, любовь к людям, дать им хорошее образование. Сегодня, когда уже наши дети идут по жизни самостоятельно, я могу гордиться ими», - говорит глава семьи.

Действительно, Намозу Бердиевичу есть чем гордиться – все его дети успешно окончили ведущие вузы в стране и за рубежом, в семье – четыре профессора, и это редкое даже по меркам передовых стран показатель говорит сам за себя.

В настоящее время профессор Бердиев – персональный пенсионер, но об отдыхе ученый и сегодня думает редко. Он продолжает благотворительную деятельность, помогает своим ученикам советами, а свободное время любит проводить со своими внуками.

- Спешу делать добро. Доброта, помощь нуждающимся – те качества, которые так нужны сегодня.

Ещё в честь 50-летия Намоза Бердиевича его коллеги написали ему поздравление в стихах. Эти строки не потеряли смысла до сих пор:

- Нет, минувшее не исчезнет, полонившее душу сполна,

О работа, работа, работа, никогда не стихает она.

Такая в мире должность Вам дана,

Такое Вам подарено призванье –

Всему дивиться, всё познать до дна,

И многому на свете дать названье...

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