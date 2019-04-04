На таджикско-кыргызской границе после урегулирования ситуации в марте 2019 года

Визит кыргызской делегации в Таджикистан во главе с заместителем премьер-министра Женишем Разаковым запланирован на 5-6 апреля. Делегация примет участие в очередном заседании межправительственной Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, сообщили «АП» в правительстве Таджикистана.

На переговорах таджикскую делегацию возглавит вице-премьер республики Азим Иброхим.

Из 976 километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км. Неопределенный статус оставшейся части границы часто становится причиной конфликтов.

Напомним, последний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.

Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ и более 20 были ранены. Были ранены и граждане Кыргызстана.

После пятидневных переговоров с участием вице-премьеров поставили точку в очередном конфликте на границе.

В рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.

Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.

Между тем, в кыргызском парламенте, по сообщению агентства 24.kg, депутат Карамат Орозова предложила придать Ак-Саю статус стратегического объекта. Она также попросила наградить медалью «Данк» Мирбека Жураева, Улукбека Жаныкулова и Акылбека Тойчиева, пострадавших во время конфликта на границе.

«Я прошу, чтобы наших граждан, которые без оружия прикрывают границы, государство поддержало материально и морально. Когда мы поехали туда, народ в первую очередь потребовал мира и стабильности. Из-за их отсутствия женщины рожают нездоровых детей и страдают психологическими заболеваниями, надо срочно решить проблему границ», - передаёт её слова агентство.

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