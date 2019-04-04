В стартовом матче группового этапа Кубка АФК-2019 чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» на своем поле обыграл вице-чемпиона страны «Худжанд» со счетом 3:0.

В составе душанбинцев дублем отличился нападающий национальной сборной Армении Руслан Корян, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Это был дебютный матч Кубка АФК, в котором встретились два клуба из Таджикистана. Встреча, собравшая более 12 тысяч зрителей, завершилась уверенной победой душанбинского клуба. После безголевого первого тайма все три гола были забиты во второй половине матча.

Счет в игре на 50-й минуте открыл армянский легионер Руслан Корян. Спустя восемнадцать минут защитник «Худжанда» сфолил внутри своей штрафной и главный арбитр Нивон Робеш Гамини из Шри-Ланка назначил 11-метровый удар, который четко реализовал Алишер Джалилов. Победную точку в матче на 72-й минуте поставил Руслан Корян, сделавший в итоге дубль. Итог поединка – 3:0 – крупная победа «Истиклола».

В другом матче группы «D» Кубка АФК-2019 чемпион Кыргызстана «Дордой» сыграл вничью с туркменским «Алтын Асыром» – 1:1.

После первого тура «Истиклол» с тремя набранными очками возглавил группу. В активе «Дордоя» и «Алтын Асыра» по одному очку.

Матчи второго тура Кубка АФК-2019 в группе «D» будут сыграны через две недели, 17 апреля. Столичный «Истиклол» в Ашхабаде сыграет с «Алтын Асыром», а вице-чемпион Таджикистана «Худжанд» на своем поле примет бишкекский «Дордой».

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