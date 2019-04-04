В городе Термез под председательством премьер-министров Таджикистана Кохира Расулзода и Узбекистана Абдуллы Арипова прошло очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому таджикско-узбекскому сотрудничеству.

В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выполнение задач, поставленных высшим руководством двух стран по укреплению и развитию многопланового сотрудничества, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации и расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики, в частности торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, транспортно-коммуникационном и культурно-гуманитарном направлениях, сферах сельского и водного хозяйства, туризма и др.

Достигнута договоренность о принятии дальнейших согласованных мер по обеспечению роста объемов товарооборота, ведению работ по созданию совместных предприятий по производству товаров легкой промышленности и в агропромышленном комплексе, а также продолжении и углублении совместных работ в гидроэнергетической сфере.

По итогам заседания был подписан протокол.

Напомним, на 12 апреля текущего года назначен визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент, где состоится вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

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