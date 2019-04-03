Вот уже полгода, как в столице Таджикистана функционирует первая в стране экспериментальная школа детского кино, где подрастающее поколение обучают тонкостям кинематографа.

За короткое время дети от 8 до 15 лет сумели не только ознакомиться с кинопроизводством, но и снять 1 авторскую короткометражку и 3 социальных ролика.

«Таким образом, мы хотим привить детям любовь к кино. А еще ищем таланты и помогаем подрастающему поколению уже в раннем возрасте определиться с будущей профессией», - делится автор проекта «Экспериментальная школа детского кино» Искандар Усмонов.

О чем именно дети снимают фильмы, узнайте в нашем очередном сюжете.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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