Вот уже полгода, как в столице Таджикистана функционирует первая в стране экспериментальная школа детского кино, где подрастающее поколение обучают тонкостям кинематографа.
За короткое время дети от 8 до 15 лет сумели не только ознакомиться с кинопроизводством, но и снять 1 авторскую короткометражку и 3 социальных ролика.
«Таким образом, мы хотим привить детям любовь к кино. А еще ищем таланты и помогаем подрастающему поколению уже в раннем возрасте определиться с будущей профессией», - делится автор проекта «Экспериментальная школа детского кино» Искандар Усмонов.
О чем именно дети снимают фильмы, узнайте в нашем очередном сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Жительница Согда приговорена к 9 годам тюрьмы за продажу ребенка
В Таджикистане почтили память погибших российских пограничников в авиакатастрофе
Могучая смесь: этапы развития автомобильного топлива
Душанбинский автобус. История в фотографиях
В Швейцарии рассмотрят доклад Таджикистана по трудовой миграции
АБР: Для экономической устойчивости Таджикистану необходимо улучшить деловую среду
Таджикистан ищет деньги для достройки Рогуна
Такси, маршрутка или троллейбус: тест-драйв общественного транспорта в Душанбе
В Душанбе прошла Республиканская олимпиада по ментальной арифметике
В Кыргызстане хотят наградить медалями пострадавших во время конфликта на таджикско-киргизской границе
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста