19:28, сегодня Автор: Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

В городском суде Худжанда завершилось заседание по делу жительницы Бободжонгафуровского района Согда Савриниссо Максудовой, которая пыталась продать своего ребенка.

Как сообщила «АП» председательствующая на процессе председатель суда города Худжанда Мавджуда Шарифзода,

36-летняя Максудова не замужем и не имеет место жительства.

«Ее уже в третий раз судят за это преступление, она в третий раз продает своих новорождённых детей», - отметила Шарифзода.

Председатель суда также отметила, что свою третью новорожденную дочь она хотела отдать жительнице города Истаравшан, которая не может иметь детей.

«Взамен мать ребёнка сначала попросила купить ей одежду, а затем попросила 2000 сомони за оформление документов девочки», - отметила Шарифзода.

Дети сейчас находятся в детском доме.

Суд признал Савриниссо Максудову виновной по части 1 статьи 167 (торговля несовершеннолетними) Уголовного Кодекса республики Таджикистан и приговорил ее к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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