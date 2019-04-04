АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе пройдет международный круглый стол на тему «Социальное измерение евразийской интеграции: возможности и перспективы для Республики Таджикистан». Время проведения: с 10.00 до 16.00, в комплексе «Душанбе Плаза» (пр. Рудаки, 38/1).

- Тренинг на тему раскрутки INSTAGRAM. Организаторами выступают VIP Consulting, Business Club Intensive и Digital Masters. На тренинге покажут 15 способов быстрой раскрутки аккаунта. Дата: 4 апреля, место: ТЦ " Баракат".

Фото Facebook

В театре оперы и балета имени Айни состоится показ оперы Амирбека Мусо «Хусрав и Ширин». Автор либретто Гулназар Келди. Начало в 16.00

Опера "Хусрав и Ширин" Фото operabalet.tj

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 АПРЕЛЯ

1982 - Эверест впервые покорили советские альпинисты Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 АПРЕЛЯ

1953 – Родилась Рафика Ганиевна Мусоева, экс-министр труда и социальной защиты населения.

1961 – Родился Кодир Косим, глава Федерации профсоюзов Таджикистана.

1916 – Родился композитор Сулаймон Юдаков.

1933 – Родилась заслуженный архитектор Таджикистана Сайёра Исоева.

1934 – Родился диктор телевидения и радио, Заслуженный работник культуры Таджикистана Бурхон Рахмонов.

1958 – Родился доктор медицинских наук Каримхон Курбонов.

1961 – Родился заслуженный актер Фатхиддин Тешаев.

1960 – Родился писатель Бобочон Садриддин.

1961 – Родился поэт Хайрандеш.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь (ночью выше 2000 мокрый снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 24-29 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО небольшой дождь, по ВГБАО без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах без существенных осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (ночью выше 2000м мокрый снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.

В Душанбе переменная облачность, без осадков Фото khovar.tj

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 15-17 тепла.