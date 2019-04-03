Эволюция топлива происходила наравне с развитием международного автопрома. Производители автомобильного топлива в течение десяти лет внедрили три новых стандарта, которые стали более щадящими для экологии и людей. В стандарте Евро-2 содержание серы составляло 500мг/кг, количество выбросов в стандарте Евро-5 сократилось в 50 раз.

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