Комитет ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей сегодня, 3 апреля рассмотрит в Женеве второй переодический доклад Таджикистана. Слушание отчета начнется через несколько минут.

ООН просит республику отчитаться по 20 пунктам, которые касаются защиты прав таджикских трудовых мигрантов, сообщает ОО «Центр по правам человека».

Члены Комитета особое внимание уделяют вопросу принятия нового Закона «О миграции», о положении таджикских трудовых мигрантов за пределами республики и иностранных трудовых мигрантах внутри Таджикистана.

Также, ООН уделяет внимание положению трудящихся женщин - мигрантов. В том числе Комитет интересуется вопросом принятия республикой новой стратегии по трудовой миграции и в случае утверждения нового документа будут ли учтены уроки из предыдущей миграционной стратегии.

Следует отметить, что Национальная Стратегия трудовой миграции граждан РТ за рубеж охватывала 2011–2015 гг.

Таджикистан в Женеве представят Генпрокурор Юсуф Рахмон, министр труда, миграции и занятости населения Сумангул Тагойзода, председатель Агентства по статистике Гулнора Хасанзода, начальник Управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента Абдуджаббор Сатторзода.

В своем докладе Таджикистан сообщает, что в последние годы трудовая миграция из Таджикистана идет к уменьшению.

В нем отмечено, что если в 2013 году в миграцию в Россию выехало 799,6 тыс. человек, то в 2016 году их число составила 517,3 тыс. человек.

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей была принята Генеральной Ассамблей ООН в 1990 году и вступила в силу 1 июля 2003 года. Таджикистан стал участником этой Конвенции 8 января 2002 года. Первый отчет Таджикистан представил Комитету в 2012 году.

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