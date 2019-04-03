Таджикистану необходимо диверсифицировать производство и экспорт для повышения доходов и экономической устойчивости, считают аналитики Азиатского банка развития.

«Зависимость Таджикистана от узкой экспортной базы и денежных переводов, наряду с растущим торговым дефицитом, приводит к уязвимости экономики страны от внешних экономических потрясений», - говорится в новом «Обзоре развития Азии» - ведущем годовом экономическом издании АБР.

Отмечается, что диверсификация производства и экспорта может повысить доходы и экономическую устойчивость, поддерживая экономический рост в стране.

Авторы обзора советуют Таджикистану изучить возможности для экспорта продуктов, в отношении которых страна обладает сравнительными преимуществами, таких как высококачественная сельскохозяйственная продукция.

«Предоставление фермерам технической поддержки в области маркетинга и создание маркетинговых ассоциаций для достижения эффекта масштаба и снижения операционных издержек может помочь увеличить производство, продажи и, в конечном итоге, экспорт, что повысит доходы сельских жителей», - полагают они.

В отчете также подчеркивается необходимость устранения недостатков в инвестиционном климате, таких как сложные процедуры для открытия бизнеса, дорогостоящие таможенные, транспортные и логистические процедуры, а также слабый доступ к кредитам и налоговое администрирование, не поощряющее частных инвесторов.

Прогнозы

Аналитики АБР прогнозируют рост экономики Таджикистана на уровне 7,0% в 2019 году и 6,5% в 2020 году. В 2018 году рост экономики в стране составил 7,3%.

Эти прогнозы обосновываются в первую очередь ожидаемым снижением капитальных расходов и ростом денежных переводов мигрантов.

Также экономисты АБР объясняют свои прогнозы увеличением объема экспорта за счет дополнительной выработки электроэнергии и улучшении экономических отношений с соседними странами. Негативные риски же риски они связывают со слабым балансом в двух крупных банках и нескольких государственных предприятиях.

Прогнозируется, что в 2019 году инфляция вырастет до 7,5%, что отражает ожидаемую гибкость обменного курса, более высокий потребительский спрос за счет увеличения денежных переводов и, возможно, более быстрое увеличение денежной массы после потенциального второго этапа рекапитализации банков.

В 2020 году инфляция, по прогнозам АБР, достигнет 7,0%.

Напомним, что уровень инфляции в Таджикистане в прошлом году составил 5,4%.

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