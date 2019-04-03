Обращение таджикской стороны озвучил накануне, 2 апреля, первый заместитель главы Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев на встрече с делегацией Всемирного банка под руководством старшего экономиста Гоар Гюлумана.
Нуралиев призвал Всемирный банк, как авторитетный финансовый институт, внести свой вклад в привлечении иностранных инвестиций для реализации проекта по строительству Рогунской ГЭС, передает пресс-служба НБТ.
Он подчеркнул, что строящаяся в Рогуне станция имеет региональное значение, она в будущем улучшит доступ стран Центральной Азии к дешевой и экологической чистой электроэнергии.
Представители Всемирного банка отметили наличие возможностей для привлечения иностранных инвестиций на строительство станции.
По данным Минфина, на достройку Рогунской ГЭС в этом году планируется направить 2,1 млрд. сомони (более $222 млн) бюджетных средств
Параллельно ведутся работы по привлечению льготных ресурсов международных финансовых институтов для возведения станции.
В прошлом году финансирование Рогунского проекта за счет всех источников было осуществлено в размере 4,7 млрд сомони.
В частности, 3,4 млрд сомони было направлено из бюджета страны, а оставшаяся сумма - привлеченные средства за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время последнего обращения к парламенту страны отметил, что с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда сомони.
Он отметил, что в 2019 году на эти целы будет направлено 4 млрд сомони, что позволит запустить второй гидроагрегат станции.
Ожидается, что в течение первой половины этого года в эксплуатацию будет введен второй агрегат ГЭС. Запуск первого агрегата состоялся 16 ноября прошлого года.
В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году.
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мигрант1 час назад
Давайте не будем строить флагштоки во всех городах и эти денги отправим в Рогун... и продадим флагшток в Душанбе ...