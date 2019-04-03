Джамолиддин Нуралиев на встрече с представителями Всемирного банка

Обращение таджикской стороны озвучил накануне, 2 апреля, первый заместитель главы Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев на встрече с делегацией Всемирного банка под руководством старшего экономиста Гоар Гюлумана.

Нуралиев призвал Всемирный банк, как авторитетный финансовый институт, внести свой вклад в привлечении иностранных инвестиций для реализации проекта по строительству Рогунской ГЭС, передает пресс-служба НБТ.

Он подчеркнул, что строящаяся в Рогуне станция имеет региональное значение, она в будущем улучшит доступ стран Центральной Азии к дешевой и экологической чистой электроэнергии.

Представители Всемирного банка отметили наличие возможностей для привлечения иностранных инвестиций на строительство станции.

По данным Минфина, на достройку Рогунской ГЭС в этом году планируется направить 2,1 млрд. сомони (более $222 млн) бюджетных средств

Параллельно ведутся работы по привлечению льготных ресурсов международных финансовых институтов для возведения станции.

На стройплощадке Рогунской ГЭС Фото: Asia-Plus

В прошлом году финансирование Рогунского проекта за счет всех источников было осуществлено в размере 4,7 млрд сомони.

В частности, 3,4 млрд сомони было направлено из бюджета страны, а оставшаяся сумма - привлеченные средства за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время последнего обращения к парламенту страны отметил, что с начала строительства Рогунской ГЭС из всех источников финансирования освоено 24 миллиарда сомони.

Он отметил, что в 2019 году на эти целы будет направлено 4 млрд сомони, что позволит запустить второй гидроагрегат станции.

Ожидается, что в течение первой половины этого года в эксплуатацию будет введен второй агрегат ГЭС. Запуск первого агрегата состоялся 16 ноября прошлого года.

В целом строительство Рогунской ГЭС планируется завершить к 2033 году.

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