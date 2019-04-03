В киргизском парламенте сегодня разразилась бурная полемика во время обсуждений недавнего конфликта на границе, сообщает информационное агентство 24.kg.
Депутат Карамат Орозова предложила на заседании Жогорку Кенеша придать Ак-Саю статус стратегического объекта. Она также попросила наградить медалью «Данк» Мирбека Жураева, Улукбека Жаныкулова и Акылбека Тойчиева, пострадавших во время конфликта на границе, пишет издание.
«Я прошу, чтобы наших граждан, которые без оружия прикрывают границы, государство поддержало материально и морально. Когда мы поехали туда, народ в первую очередь потребовал мира и стабильности. Из-за их отсутствия женщины рожают нездоровых детей и страдают психологическими заболеваниями, надо срочно решить проблему границ», - передаёт её слова агентство 24.kg.
Она также предложила оказать семьям пострадавших во время конфликта материальную помощь в 300 тысяч сомов.
Карамат Орозова попросила усилить пограничную и правоохранительные службы. Депутат потребовала решить вопрос с водоснабжением и поливной водой в местности Ак-Сай, увеличить медперсонал в местном ФАПе и открыть хирургическое отделение, сообает агентство 24.kg.
Напомним, конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана произошёл 13-14 марта. По версии Госпограничной службы Кыргызстана, конфликт начали жители таджикского села Мехнатабад, протестуя против строительства кыргызской стороной объездной дороги Ак-Сай-Тамдык из-за близкого ее расположения к границе.
Погранведомство Таджикистана заявило, что зачинщиком конфликта стали граждане Кыргызстана в целях захвата участка. В ходе конфликта погибли двое граждан РТ и более 20 были ранены.
После пятидневных переговоров делегаций двух стран с участием вице-премьеров поставили точку в очередном конфликте на границе.
Насколько известно, в рамках подписанного по результатам переговоров протокола стороны решили активизировать работу по демаркации и делимитизации границы на основе межправительственного соглашения, подписанного между Таджикистаном и Кыргызстаном в 2014 году.
Согласно соглашению от 2014 года, строительство объездной дороги Аксай – Тамдык продолжится, но она будет использоваться исключительно для перегона скота. А между Ворухом и Ходжа Аъло будет построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд села Ак-Сай.
Вся история последнего конфликта на таджикско-киргизской границе в нашем сюжете.
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