Проблемы с транспортом не сходят с уст жителей столицы: то тесно, то душно, то не дождаться. Редакция «АП» решила лично провести тест-драйв трех видов общественного транспорта и честно рассказывает, как это было.
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Проблемы с транспортом не сходят с уст жителей столицы: то тесно, то душно, то не дождаться. Редакция «АП» решила лично провести тест-драйв трех видов общественного транспорта и честно рассказывает, как это было.
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