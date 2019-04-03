Таджикистан ожидают большие экономические дивиденды от снижения стоимости и улучшения доступа к интернету, считает постоянный представитель Азиатского банка развития в Душанбе Прадип Сривастава.

«Таджикистан получит большие экономические дивиденды, укрепляя инфраструктуру информационных технологий, делая доступ к интернету дешевле и лучше, поощряя частные инвестиции в услуги передачи данных и голоса, и повышая уровень обучения молодежи», - цитирует Прадипа Сривастава официальный сайт АБР.

Напомним, в начале марта этого года Антимонопольная служба при правительстве РТ распорядилась повысить стоимость мобильного интернета, что вызвало негативную реакцию общества.

Согласно распоряжению Антимонопольной службы, с 27 марта мобильные операторы должны были установить новую стоимость за 1 Мб интернета - не менее 5 дирамов. Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN должна повыситься в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Однако, пока ни одна из мобильных компаний не проинформировала абонентов о новых тарифах.

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