В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции раскрыли ряд преступлений прошлых лет. По подозрению в разбойном нападении и взятии в заложники был задержан лидер вооруженной группировки Ёкуб Ахрорзода (Гафуров Ёкуб Ахрорович) по прозвищу Чинчак, 1973 года рождения, житель кишлака Вахдатобод города Вахдат, об этом сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В августе 1999 года задержанный, вступив в сговор с жителем района Рудаки Джамшедом Абоевым по прозвищу Иван и другими лицами, на территории махаллы Яккатол джамоата селения Н.Розик города Вахдата, угрожая огнестрельным оружием гражданину Шерали Юсуфову отобрали его автомашину “МАРК-2”, стоимостью 16000 долларов США и скрылись с места происшествия, отмечается в сообщении.

Во время следствия также было установлено, что Ёкуб Ахрорзода в том же году, войдя в квартиру гражданина Абдусалома Наджмиддинова в селе Дусти города Вахдат и угрожая огнестрельным оружием, присвоил себе два видеомагнитофона, один музыкальный центр, 8 голов крупного рогатого скота и другие вещи на сумму 1000 долларов США. После этого он вывез со своими подельниками Наджмиддинова и его брата в кишлак Вахдатобод и закрыли их в доме Ё. Ахрорзода, продержав их в качестве заложников в течение трех суток: за их освобождение они требовали "Камаз".

Ахрорзода аналогичным образом в августе 1999 года взял в заложники жителя района Рудаки Сафеда Гафурова, 1923 года рождения, и, продержав несколько дней, отпустили его, получив выкуп в размере 11 тысяч долларов США.

В отношении Ёкуба Ахрорзода возбуждено уголовное дело по статьям 181 (Захват заложника) и 249 (Разбой) Уголовного Кодекса Республики Таджикистан, ведется следствие.

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