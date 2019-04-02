Душанбе посетил Дурсун Топчу, вице-президент одной из старейших торговых палат Турции – Торговой палаты Стамбула. Главная цель визита представителей Istanbul Ticaret Odasi (ITO) –участие в Международной универсальной выставке «Таджикистан-2019», которая прошла в последние дни марта, и ознакомление с условиями проведения собственной выставки. О том, какую выставку планирует провести Стамбульской торговой палаты, Дурсун Топчу рассказал в интервью «АП».

- Насколько нам известно, это первый Ваш визит в Таджикистан, и нам хотелось бы подробнее узнать об его целях и в целом Ваших ожиданиях от визита.

- Между Таджикистаном и Турцией многолетнее сотрудничество, хорошие связи, хорошие взаимодействия по экономическим и культурным вопросам. И на последних встречах на высшем уровне было решено организовать в Таджикистане мероприятие по представлению турецких товаров и турецкого бизнеса в вашей стране для привлечения инвестиций в Таджикистан.

Мы как Торговая палата Стамбула каждый год проводим по всему миру разного вида выставки, и сейчас мы участвуем в Международной универсальной выставке Торгово-промышленной палаты Таджикистана. Главная же цель нашего визита ближе узнать о Таджикистане, о ваших условиях, чтобы понять, как мы можем здесь организовать свою выставку. И чтобы непосредственно познакомиться с рынком Таджикистана, провести встречи с местными компаниями, увидеть эту красивую страну я приехал сюда лично. И очень надеюсь, что вернувшись на родину, по итогам анализа всех наших встреч, нашей работы в Таджикистане, мы в короткое время организуем выставку в вашей стране, главная цель которой – внести свой вклад в развитие отношений между Таджикистаном и Турцией.

- Привезете сюда крупный бизнес?

- Конечно. Членами Стамбульской торговой палаты являются более 400 тысяч различных компаний, среди них есть очень крупные компании. На наших членов приходится половина объема внешней торговли Турции. Мы очень надеемся, что наша выставка пройдет в Таджикистане на самом высоком уровне.

- Какие впечатления о выставке, в которой Вы приняли участие, и как Вам Таджикистан?

- Конечно, до приезда у меня были кое-какие ожидания, но действительность превзошла их. И то количество участников, которое мы увидели на выставке, было больше, чем мы ожидали. Одним словом, это больше, чем мы ожидали вообще.

- В Таджикистане любят и ценят турецкую продукцию

- Качество турецких товаров действительно высокое. Объем нашей внешней торговли превышает 170 млрд долларов, и половина экспорта приходится на страны Европы. А европейский рынок довольно требовательный к качеству продукции. Кроме того, в Турции очень развита инфраструктура, именно промышленная. И мы хотим поделиться нашим опытом с нашими таджикскими друзьями именно в сфере промышленности.