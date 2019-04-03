АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- В узбекском городе Термез состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.
- На Центральном стадионе Душанбе состоится матч первого тура группового турнира Кубка АФК-2019 между двумя таджикскими клубами «Истиклол» - «Худжанд».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 АПРЕЛЯ
1930 – В Сталинабаде к выпуску продукции приступил деревообрабатывающий завод.
1931 – Образован Центральный государственный архив Таджикистана
2007 - Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) переименован в Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Таджикская алюминиевая компания».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 АПРЕЛЯ
1937 – Родился доктор геолого-минералогических наук, профессор Далер Почоджонов.
1940 – Родился профессор, доктор физико-математических наук Темур Собиов.
1947 – Родился заслуженный дойрист Таджикистана Исхок Гулкоров.
1950 – Родился журналист Садриддин Хасанзода.
1956 – Родился поэт Абдусамеъ Куддус.
1961 – Родился певец Саъди Каландар.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь в отдельных горных районах днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 11-16 мороза, днем 4-9 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь в отдельных горных районах днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 20-22 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 28-30 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.
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