АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

- В узбекском городе Термез состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

- На Центральном стадионе Душанбе состоится матч первого тура группового турнира Кубка АФК-2019 между двумя таджикскими клубами «Истиклол» - «Худжанд».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 АПРЕЛЯ

1930 – В Сталинабаде к выпуску продукции приступил деревообрабатывающий завод.

1931 – Образован Центральный государственный архив Таджикистана

2007 - Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) переименован в Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Таджикская алюминиевая компания».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 АПРЕЛЯ

1937 – Родился доктор геолого-минералогических наук, профессор Далер Почоджонов.

1940 – Родился профессор, доктор физико-математических наук Темур Собиов.

1947 – Родился заслуженный дойрист Таджикистана Исхок Гулкоров.

1950 – Родился журналист Садриддин Хасанзода.

1956 – Родился поэт Абдусамеъ Куддус.

1961 – Родился певец Саъди Каландар.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь в отдельных горных районах днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, местами до 11-16 мороза, днем 4-9 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков, лишь в отдельных горных районах днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 24-29 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 15-17 тепла.