Эмомали Рахмон сегодня открыл первую канатную дорогу в Худжанде, протяженностью 1 км: она тянется от Парка культуры и отдыха имени Камоли Худжанди до комплекса Исмоили Сомони через реку Сирдарья. Фуникулер, состоящий из 47 кабинок, способен одновременно обслуживать 160 человек, сообщает пресс-служба президента, однако не указывая, покатался ли сам глава государства на канатке.
Канатная дорога построена местными предпринимателями в рамках объявленного трехлетия развития села, туризма и ремесел.
На открытии было отмечено, что в 2018 году город Худжанд посетили около 64 тыс. туристов и гостей.
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