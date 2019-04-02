Каждый день мы пользуемся услугами автобусов и маршруток. Эти транспортные средства - самый дешевый и быстрый способ добраться на работу или учебу. Однако качество оказываемых услуг не выдерживает никакой критики.

Есть такие стихийные бедствия, как часы пик, когда маршрутки и автобусы заполнены до отказа, и невозможно туда сесть, частые пробки на основных проспектах, а также перекрытие дорог по разным обстоятельствам. Сколько ни возмущайся, против этих несовершенств бороться бессмысленно.

Однако, кроме этих проблем, есть недостатки, которые действуют на нервы пассажирам общественного  транспорта, но которые все-таки можно исправить.

 

Кондуктор-нахал

08:40 14 февраля

ГАИ Душанбе: самые злостные нарушители ПДД в столице - водители общественного транспорта

Кондукторы  раздражают не только пассажиров в салоне, но и стоящих на остановках, даже идущих по тротуару людей своими криками. Приглашая пассажиров, они скороговоркой успевают за доли секунды называть не менее 10 остановок:  «Цирк, Султони Кабир, 46-й, Саховат, Корвон» и так далее. Едет маршрутка, до остановки еще метров двести, а кондуктор может спокойно открыть дверь, зазывая девушку на обочине: «Ай, девушка, в Садбарг не хочешь?».

Раздражает,  когда в набитой до отказа маршрутке,  кондуктор кричит еле стоящим в салоне пассажирам:

«Давайте, подвиньтесь назад, там места много». Как будто там стадион. Действует на нервы также то, когда вам часто забывают вернуть сдачу, и вам приходится напоминать, а еще - часто не находят мелочи для сдачи. У этого типа кондукторов совершенно отсутствует логика: входит человек один, протягивает деньги, а он спрашивает «Один?».

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Так уж заведено в нашем транспорте:  давка в нем может довести человека почти  до  потери сознания, а чтобы доконать его окончательно, как раз и нужен такой тип кондуктора. 

 

Водитель-хам

Как правило, некоторые водители часто заслуживают  нареканий своим поведением. 

11:45 сегодня

Шутка удалась: Душанбинские маршрутки перестали брать лишних пассажиров

Раздражает, когда водитель останавливает машину часто, на каждом десятом метре, до или после остановки. Очень бесит, когда маршрутка стоит на каждой остановке по 5, а то и больше минут, в ожидании клиентов. Иногда бывает, что вместе с пассажирами заезжает на заправку, что тоже нервирует. 

Случается и такое: водитель равняет машину с коллегой на второй полосе,  и ведет с ним долгую беседу, как в ни в чем не бывало. На замечания либо не реагирует,  либо отвечает грубостью.

Однако, как говорил в свое время Марк Твен, бессознательная грубость – не грубость. Такие водители не осознают, что они невоспитанные, а пассажиры настолько тактичны, что не дают им этого заметить.

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Один мой друг недавно поделился своим наблюдением относительно водителей маршруток.

«Пора их ввести в книгу рекордов Гиннесса, - говорит он. - Потому что, они одновременно могут водить, разговаривать с рядом сидящим пассажиром, помахать рукой встречному коллеге, подобострастно кивать головой, притом, держа обе руки на груди, дорожному патрулю ГАИ, а также отвечать на замечания пассажиров в салоне, разменять купюры своему кондуктору, кроме того, слушая музыку, сделать телодвижения в ее такт».

 

Пассажир-льстец  

Водитель – один, кондуктор тоже. А пассажиров может быть в одной маршрутке тридцать. Естественно, среди них тоже полно людей, которые своим поведением сильно достают. Самый неприятный тип среди них - это подхалимы водителя.

Когда какой-то здравомыслящий человек делает водителю и кондуктору замечание, тут,  прежде, чем отвечает водитель, такой пассажир успевает вставить «Им бедным тоже трудно. Надо кормить детей». Обрадованный шофер  обязательно похвалит его: «Вот, оказывается, есть люди понимающие, молодец!».

 

Нелогичные пассажиры

09:47 12 марта

Мэрия Душанбе: вопрос о повышении цен за проезд в транспорте не рассматривается

Часто в транспорте приходится сталкиваться с такими людьми, которые останавливают маршрутку, затем спрашивают: «В Корвон едет или нет?». Есть и такие, которые сначала входят, даже устраиваются на сиденье, потом спрашивают: «А какой номер маршрутки?».

Иногда встречается старший по возрасту человек, который впихивает в салон свой мешок.  

Другой тип – спешащий куда-то человек. Маршрутка забита до отказа, несмотря на это останавливается, с открытием двери на улицу вываливаются буквально два-три человека, один из них обязательно окажется кондуктором. Он старается вдавливать массу в салон и приглашает нового пассажира. Здравомыслящие люди вежливо отказываются, но обязательно найдется человек, который втискивается в плотный салон. Если он молодой - полбеды,  а если пожилой, то кто-нибудь пострается уступить место, создавая столпотворение.

 

Теснота, телефон и музыка

Люди стоят впритык, толкаются, наступают на ноги и задевают друг друга сумками и рюкзаками. У наших водителей есть привычка резко тормознуть, и тогда стоящий человек от сильной тряски может удариться о соседа. Особенно плохо, когда оказываешься впритык с какой-то женщиной – точно скандала не избежать.

В транспорте больше всего раздражают пассажиры, которые, громко говоря по телефону, всех вокруг посвящают в свою личную жизнь. Если вы пытаетесь перебить их, они либо не обратят на вас внимания, либо руками показывают, мол, не твое дело.

Громкая музыка тоже нервирует: когда выходишь из маршрутки благополучно, в ушах еше долго  стоит звон.

 

Мечта, как позитив

12:10 19 августа, 2018

"Не смотреть на других пассажиров": как вести себя в общественном транспорте

Не смотря на это, мы любим наш общественный транспорт. Особенно чистые и уютные новые автобусы. Маршрутки тоже нужно любить, потому что во время экстремальной езды на них у человека даже с низким уровнем интеллекта начинает развиваться воображение.

Появляются мечты, например, о телепортации. Вдруг она осуществится, и не выходя из дома можно будет оказаться на рабочем месте. Ведь в сказках народ придумал летающие ковры, затем появились самолеты, а поэты-классики изображали волшебное зеркало, которое показывало дальние страны, потом изобрели телевизоры. В древних легендах святые умели общаться с людьми из разных точек мира, вот теперь благодаря мобильным телефонам все мы стали чудотворцами.

Выходит, единственный путь избавиться от нервотрепок в общественном транспорте - придумать такое изобретение, которое заменило бы его.

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