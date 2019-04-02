Отопление жителям восточной и западной частей столицы отключили, а подача тепла домам центральной части города продолжается.
Накануне, 1 апреля, приостановили свою работу Западная и Восточная котельные в связи с завершением отопительного сезона, сообщили «АП» в Душанбинском предприятии теплосетей (ДПТС).
По словам источника, центральная часть города пока отапливается из-за необходимости выработки теплоэлектроцентралями электроэнергии.
Когда будет остановлена деятельность ТЭЦ, в ДПТС не знают.
Источник пояснил, что такие решения принимаются на уровне властей, а теплосети являются всего лишь исполнителями.
Получить информацию о времени прекращения отопительного сезона в Душанбе не удалось ни в «Барки точик», ни в мэрии столицы.
Жители города жалуются на жаркую температуру в своих квартирах из-за того, что они до сих пор отапливаются.
Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта. Но осенью прошлого года к подаче тепла приступили уже в начале последней декады октября из-за раннего похолодания.
Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).
В настоящее время население платит ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,03 сомони в месяц.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Худжанде открылась канатная дорога
3-4 копейки за мегабайт: В России упала стоимость мобильного интернета
Бюллетень №1: первый кирпич, заложивший фундамент истории «Азия-Плюс»
Шутка удалась: Душанбинские маршрутки перестали брать лишних пассажиров
В Согде тюремные сроки получили осужденные за создание экстремисткой группировки в колонии
Раскрой гения в своём ребёнке вместе с «Сёма»
Казкоммерцбанк Таджикистан подвёл итоги акции «Открой Европу с Mastercard». Победителя ждет тур по странам Европы
В Таджикистане выявят лучшую домохозяйку
В США обсудили возможности стран ЦА в области торговли и инвестиций
Банк «Эсхата» запускает акцию «Бурди ҷашнӣ»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста