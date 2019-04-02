Общереспубликанский конкурс «Лучшая домохозяйка Таджикистана» проводится по распоряжению президента республики Эмомали Рахмона во всех городах, районах, областях страны, сообщили «АП» в Комитете по делам женщин и семьи.

Победители конкурса в регионах получат право на участие в финальной части, которая состоится в столичном «Боги Ирам» 13 апреля.

Республиканскую конкурсную комиссию возглавил помощник президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

По условиям конкурса участницы должны накрыть национальный дастархан, приготовить национальные блюда, лепешки, быть начитанной, чтобы подготовить вместе с детьми домашние задания и др.

Победители конкурса будут награждены дипломами и специальными призами.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.