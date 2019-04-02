Банк Эсхата в честь своего 25-летия запускает новую акцию «Бурди чашни» для держателей платежных карт Банка Эсхата. Оплачивайте покупки в точках торговли и услуг картой и становитесь участником акции, получив порядковый ID номер. Минимальная сумма оплаты 25 сомони, количество ID номеров равна количеству произведенных платежей.

Что ждёт клиентов? Денежные призы!!!

Ежемесячно в рамках акции будут выявлены 2 победителя, которые получат по 2500 сомони, каждый, на протяжении пяти туров акции. По итогам акции самого удачливого участника ожидает главный приз в размере 25 000 сомони. Также самых активных клиентов ждут 100 дополнительных денежных призов.

Акция стартует с 1.04.2019 и завершится 30.09.2019. Победители будут определены методом случайной выборки в присутствии комиссии, их имена будут размещены на официальном сайте банка www.eskhata.tj и в социальных сетях.

Участники, победившие в промежуточных турах, также имеют шанс принять участие в розыгрыше главного приза акции – 25 000 сомони. Мы не просто так определили данную сумму в качестве главного приза, мы разыграем 25 000 сомони в честь 25-летия нашего банка! Спешите, присоединиться к нашему празднику!

Итак, оплачиваем покупки картой Банка Эсхата в точках торговли и услуг партнеров банка, становимся обладателем ID номера и участником акции «Бурди чашни» и получаем шанс выигрыша денежных призов!

Со списком точек торговли и услуг, где сможете произвести безналичный расчет ознакомьтесь на нашем сайте, пройдя по ссылке: http://eskhata.com/individuals/bank_cards/atms.php

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