Определенная часть Душанбе сегодня, 2 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах С. Айни, Бинокорон, 1 мая, Сохили, Дехоти, Мирали, Ушакова, Возех, Н.Карабаева, Якачинарская, Борбада, а также в микрорайонах Якатут и Восточные холмы.

«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.

В течение января,  февраля и марта  практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.

В энергохолдинге «Барки Точик» отключения объясняют то профилактическими работами, то недобросовестностью потребителей, которые не хотят платить за свет.

 

Что недавно заявил «Барки Точик»?

13:40 29 марта

Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит

«Потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при ее оплате», - говорилось в распространенном 29 марта в связи с дефицитом электроэнергии обращении «Барки точик».

Отмечалось, что задолженность населения за электроэнергию приближается к 1 млрд сомони (более $106 млн).

«В таких условиях полное и непрерывное обеспечение страны электроэнергией является очень сложным и в определенной степени невозможным», - подчеркивалось в обращении.

 

Что, вероятно, происходит на самом деле?

Сотрудники энергосетей в регионах сообщали потребителям, что отключения электроэнергии связаны с нехваткой воды в Нурекском водохранилище.

14:36 15 февраля

На достройку Рогуна в этом году направят $222 млн из бюджета

По официально неподтвержденным данным, в настоящее время Нурекская ГЭС, которая обеспечивает почти 70% внутренних потребителей электроэнергией, работает на притоке реки Вахш, запасы в водохранилище давно исчерпаны.

На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС.

Такое решение, по данным экспертов, было принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.