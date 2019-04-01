Знаете ли вы, что становится причиной выдворений из России и запретов на въезд? А сколько можно находиться там, если приехал не с целью работы?
В России множество миграционных правил и зачастую мигранты либо не знают их, либо неправильно понимают.
Migrant.news.tj выбрал для вас 10 вопросов. Проверьте себя, знаете ли вы эти правила.
Тест предназначен для трудовых мигрантов, кто не является обладателем РВП или ВНЖ.
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