Показываем сколько инвестиций и от кого мы смогли привлечь в ушедшем году, на что они тратятся и сколько ещё инвестиций Таджикистан планирует привлечь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.