В следующем году в Душанбе откроется академия мадридского «Реала», которую Королевский клуб создаст в сотрудничестве с местным клубом «Истиклол», информируют наши источники в клубе.

Как сообщили «АП» сегодня ПЕРВОГО АПРЕЛЯ в пресс-службе клуба, планируется набор 300 талантливых юношей со всей республики, которые будут тренироваться по той же системе, что и их испанские ровесники в Мадриде.

Возглавит академию бывший игрок «Истиклола» Дильшод Восиев.

Отметим, что именитый экс-игрок «Реала» Рауль Гонсалес на сегодняшний день приехал в Таджикистан и начал знакомиться с тренерским составом ФК «Истиклол».

По сообщению пресс-службы клуба, академия «Реала» будет базироваться на Центральном республиканском стадионе, и будет тесно взаимодействовать с академией «Истиклола» в Алмосы.

Курс лекции для тренеров «Истиклола» и его академии будут читать бывшие игроки «королевского» клуба Фернандо Йерро, Икер Касильяс, Мичел и другие.

Cегодня весь мир отмечает День смеха - мы не исключение.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.