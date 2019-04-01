Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал чиновников покончить с хвалебными аплодисментами и высокопарными словами, и вместо этого работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно.
В ходе встречи с активистами Бухарской области 29 марта этого года президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «все дела и планы чиновников должны служить интересам народа», сообщает CA-NEWS.
«Это должно проявляться на каждой улице, в жизни людей. Необходимо прекратить хлопать в ладоши и говорить высокопарные слова, а работать с каждым домом, человеком адресно и целенаправленно», – сказал Мирзияев.
Стоит отметить, что в Узбекистане чиновники встречают аплодисментами практически каждое слово президента Шавката Мирзиёева. Так было и при Исламе Каримове.
Напомним, что во время своих предыдущих выступлений Мирзиёев также призывал чиновников прекратить говорить высокопарные слова и перейти к практическим действиям.
«Просыпайтесь, если вы не проснетесь, то я не смогу ничего сделать», – говорил во время визита в одну из областей республики Шавкат Мирзиёев.
А в своем обращении к депутатам Олий Мажлиса (парламента) страны в 2017 году президент Мирзиёев говорил следующее: «Просыпайтесь уже, теперь и вы должны завоевать авторитет».
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал СМИ прекратить петь дифирамбы, которые "не приносят пользы". Об этом президент сказал на встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио Согда осенью прошлого года, сообщает Радио «Озоди».
Он назвал журналистов «глазами и ушами государства» и отметил, чтобы они простым и доступным языком рассказывали и освещали злободневные проблемы развития страны.
«При подготовке материалов обращайте внимание на аналитику и критику, в том числе, при подготовке экономических, аграрных и других тем. А хвалебные высказывания и дифирамбы посредством телевидения и радио не идут на пользу государству и стране», - отметил Рахмон.
Глава государства также предложил больше обращать внимание на выгодное представление природных пейзажей, благоприятного климата и различных лечебных источников республики и народных ремёсел.
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Ахтамжон29 минут назад
Салам алейкум из Таджикистан!
Ахтамжон29 минут назад
Салам алейкум из Таджикистан!
birsan1 час назад
Президент Мирзиёев также сказал: "Честный предприниматель находится под моей защитой" Но, когда у собственника турбазы "Янгиабад" отобрали уё, он не вмешался. При этом был суд , который не установил, что владелец Янгиабада не честный предприниматель. В стране, где судья зависит от мнения хокимията, будущего НЕТ! Своим решением суд показал, что обращаться в суды против хокимията дело бесполезное. Доверие приобретается годами, а недоверие - за пять минут.