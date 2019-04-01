Правительство поручило списать налоговые задолженности, а также штрафы и проценты по ним, совокупный размер которых составляет более 14,2 млн сомони (свыше $1,5 млн).
Постановление правительства «О списании безнадежных задолженностей по налогам, штрафам и процентам по ним» подписано 1 марта этого года.
Считаться безнадежными и списываться будут налоговые задолженности, штрафы и проценты по ним, образовавшиеся до 1 января 2011 года.
В частности, поручается списывать налоги на сумму более 6,1 млн, а также штрафы и проценты – свыше 8,1 млн сомони.
Налоговым органам по месту регистрации налогоплательщиков и организациям, задолженности которых списываются, поручается внести соответствующие изменения.
Кому простят налоги?
В список налогоплательщиков, которым будут списывать налоги, штрафы и проценты по ним, вошли 11 компаний и 3 частных предпринимателей.
- ГП «Истифодабарии манзил» (г. Худжанд);
- ОАО «Филиз» (г. Исфара);
- ОАО «Тамокубарории Душанбе» (г. Душанбе);
- УП «Ремонтно-строительное управление» (район Исмоила Сомони);
- ООО «Фароиз»;
- ООО «Нуравшон»;
- ООО «Сабр»;
- ООО «Ал-Бухори»;
- ООО «Ифтихор 2009»;
- ООО «Таврида»;
- Частный предприниматель Абдулазиз Абдулмаксуд;
- Частный предприниматель Муллобоев Нарзуллоджон Насриддннович;
- Частный предприниматель Ходжибоев Абдуджалол.
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