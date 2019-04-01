Правительство поручило списать налоговые задолженности, а также штрафы и проценты по ним, совокупный размер которых составляет более 14,2 млн сомони (свыше $1,5 млн).

Постановление правительства «О списании безнадежных задолженностей по налогам, штрафам и процентам по ним» подписано 1 марта этого года.

Считаться безнадежными и списываться будут налоговые задолженности, штрафы и проценты по ним, образовавшиеся до 1 января 2011 года.

В частности, поручается списывать налоги на сумму более 6,1 млн, а также штрафы и проценты – свыше 8,1 млн сомони.

Налоговым органам по месту регистрации налогоплательщиков и организациям, задолженности которых списываются, поручается внести соответствующие изменения.

Кому простят налоги?

В список налогоплательщиков, которым будут списывать налоги, штрафы и проценты по ним, вошли 11 компаний и 3 частных предпринимателей.

- ГП «Истифодабарии манзил» (г. Худжанд);

- ОАО «Филиз» (г. Исфара);

- ОАО «Тамокубарории Душанбе» (г. Душанбе);

- УП «Ремонтно-строительное управление» (район Исмоила Сомони);

- ООО «Фароиз»;

- ООО «Нуравшон»;

- ООО «Сабр»;

- ООО «Ал-Бухори»;

- ООО «Ифтихор 2009»;

- ООО «Таврида»;

- Частный предприниматель Абдулазиз Абдулмаксуд;

- Частный предприниматель Муллобоев Нарзуллоджон Насриддннович;

- Частный предприниматель Ходжибоев Абдуджалол.

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