Дар робита ба баргузор намудани корҳои таъмиру навсозӣ тибқи нақшаи пешбинишуда, имрӯз, 1 апрел аз соати 09:00 то 16:00 интиқоли нерӯи барқ ба як қисмати муайяни кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри шаҳри Душанбе қатъ мегардад.
Тавре ба “Азия-Плюс” аз шабакаҳои барқи пойтахт хабар доданд, дар фосилаи вақти зикршуда интиқоли нерӯи барқ ба кӯчаҳои М. Турсунзода, Азизбеков, М. Қурбонов, Пӯлодӣ, Пушкин, Бадахшон, А. Ҷомӣ, Р. Набиев, Борбад, Фурӯзон, ҳамчуни маҳаллаҳои Қаротегин, Камол, Чинори Эмом, Гулбутта, Гулпарвар, Крупская ва Сомон боздошта мешавад.
“Вобаста ба ҳаҷми корҳои таъмиру навсозӣ, интиқоли нерӯи барқ ба баъзе кӯчаву маҳаллаҳо шояд пештар аз муҳлати зикршуда барқарор карда шавад”, - қайд карданд дар шабакаҳои барқи Душанбе.
Қобили зикр аст, ки давоми моҳҳои январ, феврал ва март қариб ҳамарӯза бонавбат интиқоли барқ ба кӯчаву маҳаллаҳои гуногуни шаҳр қатъ мешавад, зеро кормандони шабакаҳои барқи пойтахт тибқи нақша корҳои таъмиру навсозӣ мегузаронанд.
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