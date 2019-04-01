31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Всего ЦИК Украины зарегистрировал рекордные 39 кандидатов. Основными претендентами на пост президента, по результатам соцопросов, стали телеведущий Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко, пишет Медуза.

Основные кандидаты проголосовали в первой половине дня. По данным ЦИК Украины на 15 часов, явка по стране превысила 45%.

В ЦИК Украины сообщили, что системных нарушений не выявлено. «Есть единичные случаи, но они являются классическими для любого голосования», — сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая. В ЦИК и Комитете избирателей Украины говорят, что на участки подвозят граждан, некоторые избиратели фотографируют бюллетени. Всего ЦИК Украины в день голосования получил 11 жалоб.

Полиция возбудила 25 уголовных дел из-за нарушений на выборах. По состоянию на 19 часов, в полицию поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях, допущенных в ходе голосования. Больше всего — из Киева, Днепропетровской и Одесской областей. В Днепре, в частности, в полицию поступили ложные сообщения о минировании девяти избирательных участков.

В штабах кандидатов говорят о сотнях нарушений. Штаб Владимира Зеленского уже к полудню зарегистрировал 1,5 тысячи нарушений, в том числе подвоз граждан и появление умерших людей в списках избирателей. В штабе Юлии Тимошенко говорят, что зафиксировали факты незаконной агитации, подкуп избирателей и выдачу бюллетеней с заранее проставленными отметками.

Днем возле здания ЦИК начали собираться сторонники Тимошенко. К зданию избиркома в Киеве пришли, по разным оценкам, от нескольких десятков до 150 участников украинского движения «Потон» и других общественных организаций. Двое депутатов от партии «Батькивщина» установили на площади перед зданием избиркома палатки. В партии сообщили, что возле ЦИК пройдет митинг в поддержку Юлии Тимошенко.

По данным экзит-поллов, во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Зеленского, по предварительным данным, проголосовали около 29-30% избирателей, за Порошенко — 18-19%. Юлия Тимошенко, по данным опросов, проведенных на выходе с участков, получила поддержку 14% избирателей.

У ЦИК Украины есть 10 дней на подведение итогов выборов.Оригиналы протоколов региональных избиркомов начнут свозить в ЦИК около обеда 1 апреля, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая. Она отметила, что ЦИК рассчитывает объявить результаты голосования быстрее, чем за 10 дней, предусмотренных законом. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, ЦИК назначитвторой тур голосования, который пройдет 21 апреля.