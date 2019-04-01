В Германии освободили 11 человек, большинство из которых граждане Таджикистана, задержанных по подозрению в причастности к террористической организации. Об этом сообщает Bild, на который ссылается ИА Фергана.

Задержания прошли в Дюссельдорфе, Эссене и некоторых других городах в пятницу, 29 марта. Их проводил полицейский спецназ. Поводом, по информации Deutsche Welle, стал инцидент в Эссене, где 19-летний водитель из Таджикистана на большой скорости въехал в пешеходную зону (никто не пострадал, водителя задержали, обстоятельства дела сейчас расследует полиция).

В ходе последовавшей операции были задержаны 11 человек – девять граждан Таджикистана, а также двое граждан Турции и Германии.

В ходе обысков у временно задержанных не удалось обнаружить ни взрывчатых веществ, ни оружия. Однако против них продолжается расследование в связи с подозрением в подготовке "серьезного антигосударственного преступления".

Доказательств того, что эти люди связаны с упомянутым водителем из Таджикистана, нет. В то же время некоторых из них подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство» и подготовке «серьезного антигосударственного преступления».

Источники «Ахбор» в таджикской диаспоре в Германии сообщили, что по их данным, задержанные являются салафитами – последователями фундаменталистского течения в исламе, запрещенного в Таджикистане.

В Германии, как и других европейских странах, за последние годы произошло несколько террористических атак, совершенных исламистами. В середине 2016 года в Ансбахе произошел взрыв, в результате которого пострадали более десяти человек.

В конце того же года в Берлине грузовик въехал на территорию рождественского базара, при этом погибли 11 человек, десятки пострадали. В обоих случаях ответственность за теракты взяло на себя «Исламское государство».

По оценкам экспертов в сфере безопасности, которые приводит Deutsche Welle, на территории страны находятся несколько сотен «джихадистов, способных совершить серьезные уголовные преступления».

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