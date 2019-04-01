Определенная часть Душанбе сегодня, 1 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.

«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.

В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах М. Турсунзаде, Азизбекова, М. Курбонова, Пулоди, Пушкина, Бадахшон, Джоми, Набиева, Борбад, Фурузон, а также в микрорайонах Каратегинская, Камола, Чинори Эмом, Гулбутта, Гулпарвар, Крупская, Сомон.

«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.

В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.