Определенная часть Душанбе сегодня, 1 апреля, останется без электричества: его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.
«Свет отключат в 9:00, его не будет до 16:00», - сообщили «АП» в Душанбинских энергетических сетях.
В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах М. Турсунзаде, Азизбекова, М. Курбонова, Пулоди, Пушкина, Бадахшон, Джоми, Набиева, Борбад, Фурузон, а также в микрорайонах Каратегинская, Камола, Чинори Эмом, Гулбутта, Гулпарвар, Крупская, Сомон.
«В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени», - отмечают в горcети.
В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время: энергетики проводят ремонтно-профилактические работы.
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