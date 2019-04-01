Глава республиканской комиссии по организации весеннего призыва новобранцев в ряды национальной армии, вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим поручил соответствующим государственным органам призвать в ряды Вооруженных сил страны только здоровых и образованных молодых людей, об этом «АП» сообщил источник в Минобороны Таджикистана.

Президент Таджикистана 11 марта подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки военной службы и очередном призыве граждан Республики Таджикистан 1992-2001 годов рождения на военную службу, сообщает пресс-служба президента.

Согласно указу, в апреле-мае 2019 года будут призваны в армию граждане мужского пола, достигших ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждане старших призывных возрастов, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу.

Организация весеннего призыва была возложена на вице-премьера Азима Иброхима. Его заместителями назначены начальник управления обороны и правопорядка исполнительного аппарата президента республики Шараф Файзуллозода и начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Хушвахт Мироваров.

В состав комиссии вошли представители соответствующих министерств, ведомств, силового блока правительства Таджикистана.

Ежегодно в ряды вооруженных сил Таджикистана, состоящих из мобильных, сухопутных, противовоздушных и военно-воздушных войск, призывается 15-16 тыс. молодых людей в возрасте 18-27 лет, которые не имеют отсрочки или освобождения.

По официальным данным, в стране 600 тыс. молодых людей призывного возраста. 150 тыс. призывников либо освобождены от армейской службы, либо непригодны для её прохождения.

Еще примерно 100 тыс., по официальным данным, находятся на заработках за рубежом.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.