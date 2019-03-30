Президент Эмомали Рахмон утром улетел в Согд, где примет участие мероприятиях в честь Навруза и откроет несколько объектов.

Целью рабочей поездки Эмомали Рахмона в Согдийскую область является ознакомление с ходом работ по созиданию и благоустройству, ускорение полевых работ, участие в церемониях открытия объектов различного назначения, закладка камней в фундаменты других сооружений, встреча с жителям, сообщает президентская пресс-служба.

Ожидается, что президент откроет в Худжанде канатную дорогу, которая протянется от комплекса Исмоила Сомони до культурно-исторического комплекса «Калъаи Худжанд».

Канатная дорога в Худжанде будет третьей канатной дорогой в Таджикистане. Первая функционирует в Парке победы в Душанбе, которая сейчас находится на реконструкции. Другая находится в горнолыжной базе «Сафеддара» на территории Варзобского района.