Душанбинский «Истиклол», обыграв в матче за Суперкубок Таджикистана-2019 «Худжанд» (3:0), стал восьмикратным обладателем почетного трофея.
Юбилейный, десятый розыгрыш Суперкубка Таджикистана, который сегодня прошел на Центральном стадионе Душанбе, собрал более семи тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Федераии футбола Таджикистана.
Игра проходила под проливным дождем и завершилась уверенной победой столичного клуба – 3:0. В составе победителей дубль сделал армянский легионер Руслан Корян. Еще один гол на свой счет записал заменивший Коряна нападающий Шахром Самиев.
Таким образом, «Истиклол» стал восьмикратным обладателем Суперкубка Таджикистана. Ранее душанбинский клуб выигрывал трофей в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 и 2018 годах.
На церемонии награждения Суперкубок Таджикистана капитану «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоева вручил вице-президент Федерации футбола Таджикистана и генеральный директор Футбольной лиги страны Алишер Урунов.
В среду, 3 апреля, «Истиклол» и «Худжанд» снова встретятся между собой на главной арене Душанбе – в этот раз в рамках первого тура группового этапа Кубка АФК-2019. Встреча начнется в 19:00.
Суперкубок Таджикистана-2019
«Истиклол» – «Худжанд» – 3:0
Голы: Руслан Корян, 38 – с пенальти (1:0). Руслан Корян, 50 (2:0). Шахром Самиев, 90+3 (3:0).
«Истиклол» (Душанбе): Никола Стошич, Искандар Джалилов, Алексей Ларин, Джалил Кимсанов (Бахтиёр Каландаров, 75), Искандар Джалилов, Ахтам Назаров, Михайло Сакич (Эхсони Панджшанбе, 58), Алишер Джалилов, Фатхулло Фатхуллоев, Комрон Турсунов, Амирбек Джурабоев (Мухаммаджон Рахимов, 64), Руслан Корян (Шахром Самиев, 58).
«Худжанд» (Худжанд): Давид Купатадзе, Манучехр Ахмедов, Давронджон Эргашев, Асилджон Бегимкулов, Торнике Джимшелеишвили, Фирдавс Чакалов (Амирджон Рахимов, 83), Ойбек Абдугаффоров, Бахтиёр Чориев (Ходжибой Зиёев, 77), Джахонгир Эргашев, Дилшод Бозоров (Турсунали Рустамов, 61), Дилшод Восиев (Дилшоджон Каримов, 61).
Предупреждения: Михайло Сакич, Алишер Джалилов, Эхсони Панджшанбе («Истиклол»), Ойбек Абдугаффоров, Асилджон Бегимкулов, Фирдавс Чакалов, Давронджон Эргашев («Худжанд»).
Лучший игрок матча: Руслан Корян («Истиклол»).
Главный судья: Гулмуроди Саъдулло (Душанбе).
Инспектор судей: Равшан Ишматов (Бохтар).
Комиссар матча: Бехруз Айниддинзода (Бохтар).
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