Совсем недавно в столице Таджикистана открылся ремесленный центр «We Did It», где опытный дизайнер Манучехра Шакнамова будет учить таджичек, испытывающих экономические затруднения, правильно зарабатывать деньги.
Центр предоставляет женщинам помощь абсолютно бесплатно.
«Сейчас к нам ходят 20 женщин, которые очень нуждаются в поддержке. У них нет высшего или технического образования, и их никто не берет на работу. А еще их бросили мужья, и поднимать детей в этот сложный экономический период они должны сами. Именно с такими женщинами я и работаю», - поделилась Манучехра Шакнамова.
Поддерживает ее в этом хукумат столичного района Исмоили Сомони, а также посольство Великобритании в Таджикистане.
Как именно Манучехра Шакнамова помогает женщинам встать на ноги, смотрите в нашем очередном сюжете.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Быть или не быть Душанбинскому зоопарку? Таджикистанцы отвечают
«Полный рот счастья». 9 любопытных фактов ко дню рождения Coca-Cola
Фактчек: Антимонопольная служба причислила Таджикистан к странам с дешевым интернетом в рейтинге, в который Таджикистан совсем не попал
Путин получил право упрощать получение гражданства России
Коалиция против пыток: Нужно создать независимый механизм для работы с жалобами о пытках
Золото вместо денег за ТЭЦ. Китайцам отдают на разработку два золотоносных рудника в Таджикистане
"Радио Свобода" расследует деятельность таджикской службы радио
Акорда сообщает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разведен
Южнокорейцы помогут сделать таджикские аэропорты более безопасными
Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста