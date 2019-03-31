Собрали для вас фотографии мировых подиумов, по которым проходят модели в невероятно красивых нарядах с использованием восточного иката.
В 2005 году Oscar de la Renta представил во время своего показа несколько моделей одежды с неизвестными мировой публике узорами. Узором оказался привычный Таджикистану икат, в который публика влюбилась с первого взгляда. Вскоре за Oscar de la Renta, икат в свои коллекции включили Balenciaga, Gucci, Naeem Khan, Zara и многие другие.
Oscar de la Renta
Американский бренд одежды Oscar de la Renta, который одевал многих первых леди Америки, начиная с Жаклин Кеннеди и заканчивая Меланией Трамп, стал первым модным домом, который вывел икат на мировой подиум. Это было в 2005 году, потом икат бренд использовал в 2008 и в коллекции весна-лето 2019, представленной в конце прошлого года.
Balenciaga
Вслед за Oscar de la Renta на икат обратил внимание Balenciaga. Этот испанский бренд сумел сочетать в своих моделях восточный икат и полоску, и объявил этот узор главным трендом 2000-х.
Gucci
Следующим поклонником иката стал итальянский модный дом Gucci, это было в 2010 году. Кстати, в недавнем исследовании онлайн-платформы How to dress like этот бренд оказался самым популярным в мире. Эту марку любят клиенты из большинства стран Азии и Африки, а также Латинской Америки, Австралии, Европы и всех скандинавских стран.
Dries Van Noten
В том же 2010 году черно-белый икат появился и в коллекции бельгийского бренда Dries Van Noten.
Zara
А вот испанский бренд Zara пошел еще дальше и стал использовать икат в тканях для дома – постельные комплекты, мебель и многое другое.
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