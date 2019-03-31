АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 МАРТА
- Важных событий на этот день не предусмотрено.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 МАРТА
1930 – Создана Вахшская опытная селекционная станция хлопководства.
1935 – Вошла в строй автодорога Душанбе-Ура-Тюбе-Ленинабад, соединившая центр республики с ее севером.
1960 – Сдана в эксплуатацию Перепадная ГЭС на реке Вахш.
1960 – На втором Международном кинофестивале стран Азии и Африки в Каире кинофильм «Судьба поэта» получил первую премию.
1975 – Вошел в строй Таджикский алюминиевый завод (ТадАЗ) – крупнейшее предприятие цветной металлургии стран Средней Азии.
1993 - Были убиты председатель Народного фронта Таджикистана Сангак Сафаров и командир спецбригады МВД РТ Файзали Саидов.
2004 - В Таджикистане уничтожены все запасы противопехотных мин.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 МАРТА
1326 – Родился таджикско-персидский поэт Хафиз Шерози.
1941 - Родился ученый Хикмат Сафаров.
1959 - Родился журналист Бурхониддин Каримзода.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -2+3, днем 9-14 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20-25 мороза, днем 1-6 мороза местами до 0-5 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.
По Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 23-25тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 8-10 тепла.
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