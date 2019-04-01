АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
- Важных событий на этот день не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 АПРЕЛЯ
День смеха.
Международный день птиц.
1945 – В Таджикской ССР открылось республиканское культпросветучилище - ныне колледж культуры имени П.Д. Байдакова.
1987 – В Таджикистане основано издательство «Адиб».
2000 – В соответствии с Общим Соглашением о мире и национальном согласии прекратила свою деятельность Комиссия по национальному примирению.
ДНИ РОЖДЕНИЯ –1 АПРЕЛЯ
1941 – Родилась заслуженная актриса театра Таджикистана Бибимох Маликова.
1943 - Родился поэт Султон Шахзода.
1951 – Родился профессор Абдулхай Махмадаминов.
1951 – Родился писатель и журналист Додохон Эгамзода.
1954 – Родился Народный артист Таджикистана Ибодулло Машрабов.
1955 – Родилась композитор Манзура Хасанова.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2000 м снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 17-22 тепла, в горах ночью -2+3, днем 9-14 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 16-21 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, по ЗГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 20-25 мороза, днем 1-6 мороза местами до 0-5 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь (выше 2000 м снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.
По Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность временами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.
Быть или не быть Душанбинскому зоопарку? Таджикистанцы отвечают
«Полный рот счастья». 9 любопытных фактов ко дню рождения Coca-Cola
Фактчек: Антимонопольная служба причислила Таджикистан к странам с дешевым интернетом в рейтинге, в который Таджикистан совсем не попал
Путин получил право упрощать получение гражданства России
Коалиция против пыток: Нужно создать независимый механизм для работы с жалобами о пытках
Золото вместо денег за ТЭЦ. Китайцам отдают на разработку два золотоносных рудника в Таджикистане
"Радио Свобода" расследует деятельность таджикской службы радио
Акорда сообщает, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разведен
Южнокорейцы помогут сделать таджикские аэропорты более безопасными
Не платят деньги: «Барки точик» говорит, что света нет, потому что население за него не платит
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста